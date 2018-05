Întreprinzãtorii vasluieni au inregistrat in primul trimestru din anul 2018 un numãr total de 404 firme. Conform datelor Oficiului National al Registrului Comertului, au fost inmatriculate 245 de SRL-uri, 105 Întreprinderi Individuale, 40 Persoane Fizice Autorizate etc. Numai in luna martie au fost inmatriculate la Registrul Comertului un numãr total de 156 de firme. Comparativ cu perioada similarã a anului trecut, cand au fost inmatriculate 343 de societãti, se inregistreazã o dinamicã pozitivã de 17,78%. Tot in luna martie a acestui an, in judetul Vaslui au fost inregistrate si 4 SRL-D. În total, la data de 31 martie 2018 erau deschise de tinerii antreprenori 314 SRL-D,... citeste mai mult