♦ În fiecare an, peste 6.000 de studenţi români pleacă la studii în străinătate, iar 2.000 dintre ei aleg ca ţară de studii Marea Britanie ♦ Costurile unui an de studii în Anglia variază între 9.250 de lire/an (48.400 de lei) pentru cursuri de zi şi 4.625 de lire/an (24.000 de lei) pentru cursuri cu frecvenţă redusă.

