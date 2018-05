Peste 4.000 de elevi au participal la Olimpiada Micilor Bancheri Mastercard a sustinut cea de-a V-a editie a Olimpiadei Micilor Bancheri, la care au participat peste 4.000 de elevi din toata tara, oferind un premiu special pentru Inovatie in Educatie Financiara.

La Olimpiada Micilor Bancheri, copiii concureaza pentru a-si demonstra cunostintele la disciplina optionala Educatie financiara. De la introducerea acestei discipline, in anul scolar 2013-2014, si pana in prezent, peste 250.000 de copii din ciclul de invatamant primar... citeste mai mult