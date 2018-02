Banii au fost cistigati de un sef de banca din Bucuresti. Cel mai mare salariu incasat in 2009 in Romania a fost de aproape 8,1 milioane de lei, respectiv 160.000 de euro pe luna, si a fost ridicat de la ghiseu sau primit direct in cont de un bancher...

Ziarul de Iasi, 10 Noiembrie 2010