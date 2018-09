Întreaga planetă se pregătește de curățenie generală, iar voluntarii ”Let`s Do It, România!” îi cheamă la ajutor pe toți cei care își doresc o planetă mai curată.

Pe 15 septembrie va avea loc Ziua de Curățenie Națională și Globală Let`s Do It, Romania! La nivel internațional, unde 150 de țări se unesc în cea mai mare mișcare civică – World Cleanup Day.

Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populația Globului pentru a produce o schimbare reală de comportament față de resurse și față de deșeurile generate. În România, de organizarea acestui eveniment se ocupă organizația ”Let`s Do It, Romania!” și își propune să mobilizeze 1 milion de voluntari.... citeste mai mult