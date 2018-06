„Foxtrot” a deschis cea de-a 17-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF 2018) în prezența regizorului Samuel Moaz, urmând să ajungă în cinematografele din România începând cu 8 iunie, fiind distribuit de Transilvania Film. Trailer: https://bit.ly/2IOq8fU Bonus: o scurtă prezentare a evenimentul de deschidere TIFF 2018: https://bit.ly/2JdtK7V

Filmul va putea fi vizionat în următoarele cinematografe din țară: Bârlad – Cityplex Victoria; Baia Mare – Cinema Dacia; Botoșani – Cinema Unirea; Brăila – Cinema Central; Brașov – Cinema One Brașov, Cinemateca Patria; București – Hollywood Multiplex, Baneasa Grand Cinema and More, Cinema City – AFI Cotroceni, Cinema... citeste mai mult

