Peste 3 milioane de masini electrice si hibride la nivel global: crestere de cel putin un milion de unitati in 2018 Numarul masinilor electrice si hibride a depasit borna de 3 milioane la nivel global, iar estimarile arata o crestere de cel putin un milion de unitati pe an incepand din 2018.

Foto: automarket.ro Auto Cei mai multi producatori auto au pornit in cursa “electrificarii”, avand deja in portofoliu modele 100% electrice sau hibrizi cu care sa atraga un numar mare de clienti.

azi, 00:27 in Auto