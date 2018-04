Peste 10.000 de miei care pot fi sacrificati in perioada sarbatorilor pascale exista in ferme si in gospodariile din judetul Constanta. Seful Directiei Sanitar-Veterinare (DSVSA) Constanta, Romeu Lazar, a declarat ca la acestia se adauga mieii...

Observator de Constanta, 29 Martie 2011