Peste 24 de grade Celsius la New York, un record pentru luna februarie

"Am înregistrat 24,4 grade, este un record pentru New York", a anunţat Faye Morrone, într-o zi în care mulţi dintre rezidenţii din New York şi-au petrecut pauza de prânz în afara birourilor, în cămăşi, bucurându-se de razele soarelui.

Precedentul record de temperatură pentru data de 21 februarie era de 20 de grade Celsius şi a fost înregistrat în anul 1930, a precizat Faye Morrone.

Temperaturile de miercuri reprezintă şi un record pentru întreaga lună februarie la New York, unde precedentul record, atins în 1930 şi 1985, era de... citeste mai mult

