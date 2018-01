Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a scris, miercuri, pe Facebook, ca "la 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem 2418 unitati scolare cu grupurile sanitare in exterior".

Anuntul a fost facut la cateva ore dupa ce biroul de presa al Ministerului a transmis un comunicat care sublinia ca in 2017 au fost finalizate si date in folosita 40 de gradinite, scrie Hotnews.

Prin programul de guvernare PSD-ALDE, in cel mult 3 ani, autoritatile locale, judetene si centrale vor face ca toate unitatile