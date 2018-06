În primele patru luni ale acestui an, in judetul Vaslui au fost inregistrate 2.214 tranzactii cu case, terenuri sau apartamente. Tot in perioada ianuarieaprilie 2018, vasluienii au deschis 571 de ipoteci. Anul trecut, au fost inregistrate in judetul Vaslui 4.496 de ipoteci. Numai in luna aprilie, la Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliarã au fost parafate 433 tranzactii de imobile, din care 145 terenuri agricole extravilane. De la liberalizarea pietii funciare din data 1 ianurie 2014 si panã la finalul primului trimestrul din acest an, la Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui au fost inregistrate 9.308 de oferte de vanzare de terenuri din extravilanul... citeste mai mult