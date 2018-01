Peste 2.200 amenzi in valoare de circa 750.000 lei, aplicate in prima zi din 2018 In prima zi a anului 2018, politistii au intervenit la peste 3.800 de evenimente.

Sursa foto: Facebook/ Politia Romana Social "Pe 1 ianuarie, peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel national, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice.

In urma activitatilor, au fost constatate 735 de infractiuni, iar 82 de persoane au fost surprinse in flagrant delict.

De asemenea, au fost depistate 3 persoane urmarite national sau international, iar in cauzele instrumentate au fost... citeste mai mult

