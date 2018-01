In al treilea trimestru al anului 2017, populatia activa a Romaniei era de 9,29 milioane de persoane, din care, 8,85 milioane erau ocupate si 441.000 erau someri. Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost, in trimestrul III al...

Hot News, 22 Decembrie 2017