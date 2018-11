BRD FIRST Tech Challenge România, cea mai mare competiție de robotică pentru liceeni din România, a ajuns la cea de-a treia ediție, stabilind noi recorduri în ceea ce privește numărul de participanți. Astfel, în ediția 2018-2019, BRD FIRST Tech Challenge România, organizată de către Asociația Nație Prin Educație, reunește 145 de echipe de robotică și peste 2.000 elevi de liceu din toată țara, numărul participanților triplându-se față de prima ediție a programului.

În acest an, tema competiției internaționale FIRST Tech Challenge este FTC ROVER RUCKUS, participanții având misiunea de a crea roboți pentru explorarea altor planete.

