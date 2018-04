Peste 2.000 de sindicalisti din sectorul feroviar au inceput protestul in fata Ministerului Transporturilor

Aproape 1.000 de sindicalisti, angajati in sistemul bugetar si afiliati la Cartel Alfa, si-au strigat ieri nemultumirile in Piata Lucian Blaga si in fata Prefecturii Cluj. Manifestatia a inceput la ora 12:00, in fata Casei de Cultura a Studentilor...

Gazeta de Cluj, 21 Septembrie 2010