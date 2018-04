Fondul de Protectie a Victimelor Strazii (FPVS) a avizat 495 de dosare de dauna in primele opt luni din acest an, in crestere cu circa 30% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar valoarea despagubirilor platite a depasit 4,5 milioane lei, a...

Hot News, 21 Septembrie 2010