Adoptarea unor politici adecvate in domeniul transportului si logisticii ar putea adauga pina la 25 de miliarde de euro la PIB-ul Romaniei pina in 2025 si ar putea duce la crearea a 150.000 de noi locuri de munca, potrivit unor experti in domeniu....

Ziarul de Iasi, 19 Mai 2011