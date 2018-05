Peste 13 miliarde de dolari (11 miliarde de euro) au fost "spălaţi" prin bănci din Estonia între 2012 şi 2016, se arata in raportul anual al politiei din acest stat baltic.



Anunţul survine dupa ce, în martie, Banca Centrală Europeană a revocat licenţa unui mic grup bancar estonian, Versobank AS, pentru esecul de a remedia breşele descoperite în domenii precum spălare de bani şi combaterea terorismului, iar în a treia mare banca, ABLV, din Letonia, tara vecina, a fost închisă mai devreme în acest an în urma unui raport al Trezoreriei SUA referitor la "spălare de bani instituţionalizată", inclusiv tranzacţii având legătură cu Coreea de... citeste mai mult