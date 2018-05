Peste 13.000 de minori din sudul Munteniei au parintii plecati la munca in strainatate Aproape 13.000 de minori din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia apar in evidentele oficiale ca avand parintii plecati la munca in strainatate, potrivit datelor prezentate de Organizatia "Salvati copiii" in cadrul unei dezbateri regionale care s-a desfasurat marti, in municipiul Pitesti.

Mai multe despre parinti, Minori, strainatate, organizatia salvati copiii Social citeste mai mult

azi, 01:05 in Social, Vizualizari: 25 , Sursa: 9am in