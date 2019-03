Copiii şi tinerii cu nevoi speciale din programele Fundaţiei Hope and Homes for Children, cei din programele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş, Asociaţiilor ASSOC şi Esperando şi din Centrul de Zi pentru Copii şi Tineri cu Nevoi Speciale „Luchian” din Baia Mare au aşteptat cu nerăbdare să participe şi în acest an la Jocurile Speciale de Iarnă.

La cea de-a XIX-a ediţie, desfăşurată în 1 martie, pe pârtia „Icoana” din Cavnic, peste 120 de copii şi tineri au participat în probele competiţiei şi s-au bucurat de surprizele pregătite, toate în scopul integrării sociale prin activităţi de petrecere a... citeste mai mult