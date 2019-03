Copiii și tinerii cu nevoi speciale din programele Fundației Hope and Homes for Children, cei din programele DGASPC Maramureș, Asociațiilor ASSOC și Esperando și din Centrul de Zi pentru Copii și Tineri cu Nevoi Speciale „Luchian” din Baia Mare au așteptat cu nerăbdare să participe și în acest an la Jocurile Speciale de Iarnă.

La cea de-a XIX-a ediție, desfășurată în 1 martie, pe pârtia „Icoana” din Cavnic, peste 120 de copii și tineri au participat în probele competiției și s-au bucurat de surprizele pregătite, toate în scopul integrării sociale prin activități de petrecere a tipului liber și întreceri sportive specifice sezonului de iarnă. Evenimentul este... citeste mai mult