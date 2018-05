Peste 100 de persoane care conduceau cu viteze de peste 180 km/h, depistate

100 de persoane au fost ridicate, in aceasta dimineata, de autoritati, in urma unui val de descinderi in vamile Oravita, Stamora Moravita si Naidas, scrie Realitatea.net. Doua elicoptere ale Ministerului de Interne au aterizat, marti, in jurul orei...

Daily business, 8 Februarie 2011