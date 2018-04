Doingbusiness.ro, impreuna cu Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Constanta au organizat marti, 17 aprilie 2018, la Constanta, evenimentul Business (r)Evolution – Digitalizarea: Trend sau Tsunami? cea mai importanta conferinta nationala de afaceri, ca suma de evenimente regionale.

,,Suntem pentru al cincilea an consecutiv la Constanta si am reintalnit cu bucurie participanti care nu au ratat niciun eveniment de afaceri din cele organizate de noi aici. Suntem mandri ca prin evenimentele noastre de afaceri audienta ne-a confirmat ca am devenit, ca organizatori, referinta pentru mediul de afaceri local si regional’’, a declarat Dumitru Ion – CEO... citeste mai mult

azi, 17:00 in IT&C, Vizualizari: 26 , Sursa: Agora in