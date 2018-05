România are circa 2.300 de magazine moderne, respectiv hipermarketuri, supermarketuri, magazine de discount, cash & carry şi proximitate. Numărul acestora este în continuă creştere, an de an deschizându-se câteva sute de unităţi în special pe format mic. În acest context creşte şi numărul camioanelor care livrează marfa de la depozit către reţea.

Peste 1.500 de camioane circulă zilnic pe şoselele României pentru a alimenta magazinele din comerţul modern, iar majoritatea acestora sunt deţinute de companiile de transport partenere cu care lucrează retailerii. O singură companie din comerţul modern cu dominantă alimentară are şi flotă proprie.

