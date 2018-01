În anul 2017, au beneficiat de prima de activare un numãr de 1.049 de persoane. Conform datelor Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui, prima de activare este in valoare de 500 lei, neimpozabilã. De aceastã primã vor beneficia somerii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncã ce nu beneficiazã de indemnizatie de somaj si care se angajeazã cu normã intreagã, pentru o perioadã mai mare de trei luni, ulterior datei de inregistrare la agentie. ìNu beneficiazã de aceastã primã somerii care se angajeazã la angajatori cu care au fost in rapoturi de muncã sau de serviciu in ultimele 12 luniî, a precizat Laura Toporãscu, purtãtor de... citeste mai mult