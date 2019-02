Ivan Pesic nu a fost luat în cantonamentul de iarnă din Antalya de către Rednic şi i s-a transmis clar că-şi poate căuta un alt angajament. Croatului i s-a propus să accepte micşorarea salarială sau să joace sub formă de împrumut, dar a refuzat ambele variante, condiţii în care riscă să stea o eternă rezervă până în vara viitoare când îi expiră actuala înţelegere.

Croatul cu profil ofensiv e activ însă pe reţelele sociale şi chiar a trimis "săgeţi" către actualul staff, postând pe instagram o fofografie cu un mesaj sugestiv: "Caut următoarea mutare".

"I-am explicat situaţia în momentul de faţă, are un salariu de 9000 de euro, mai are un an şi jumătate... citeste mai mult