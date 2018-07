Pescarul brailean 2018

Sambata 30 iunie APSBR a organizat pe canalul de aductiune de la Termo Chiscani concursul Asociatiei cu premii in valoare de 2000 lei.

S-au înscris si au participat un numar de 21 de pescari sportivi printre care și o pescarita in persoana doamnei Lacatuș. Alaturi de participanti nu a lipsit nici ,,tata pescarilor de competitii " d-nul Ciuca Petre in varsta de 70 ani + .

Concursul a fost dificil datorita conditiilor,presiunea atmosferica,iarba in suprafata apei , pești mofturosi.

