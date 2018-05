PERSONALITÃTI HUSENE NECUNOSCUTE: SOPRANA NELLY MIRICIOIU

Dictionarul personalitãtilor husene publicat in lucrarea ‘Din lumina unui veac’ (1989) de scriitoarea Lina Codreanu si intregit in ‘Istoria Husilor’ (1995), coordonator Theodor Codreanu, creioneazã chipurile si operele celor care s-au remarcat in diverse domenii, ‘fãrã a epuiza eventualele surprize’. Dificultatea elaborãrii unei asemenea lucrãri de anvergurã este necesarã si dificilã in conditiile societãtii noastre contemporane. Modestia celor care cu adevãrat s-au impus in plan stiintific si cultural, mandria valorilor... citeste mai mult