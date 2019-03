Într-o localitate din New York (Statele Unite), persoanele sub 18 ani care nu au fost vaccinate nu vor avea voie să meargă în locuri publice!

Ed Day, director al departamentului de comunicare din localitatea Rockland County (New York) a oferit mai multe detalii și a explicat că acest demers este menit să prevină răspândirea în regiune a cazurilor de rujeolă. Epidemia a debutat în octombrie 2018 și populația locală a înregistrat mai bine de 150 de cazuri de îmbolnăvire.

Astfel, persoanele sub 18 ani care nu s-au vaccinat împotriva rujeolei nu au voie să meargă în locuri publice, precum școli, restaurante, biserici, magazine sau mijloace... citeste mai mult

