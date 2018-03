Persoanele fizice - obligate sa plateasca CASS, chiar daca nu au venituri mai mari de 22.800 Lei Guvernul a emis un proiect de Ordonanta de Urgenta, prin care reglementeaza un nou mecanism de plata a impozitului pe venit si a contributiilor sociale in cazul persoanelor fizice. Potrivit noilor prevederi, plata CASS va fi efectuata si de catre persoanele ce au inregistrat in anul precedent, din activitati independente, venituri sub plafonul de 22.800 lei. Actul normativ se afla in dezbatere publica pe site-ul Ministerului de Finante.

In prezent, contributia de sanatate (CASS), era platita doar de catre... citeste mai mult