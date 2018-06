Persoanele fizice isi pot plati impozitele si taxele prin CEC Bank. Fara comisioane! In perioada 11 iunie 2018-31 decembrie 2018, CEC Bank vine in intampinarea contribuabililor persoane fizice cu o noua promotie.

Astfel, sumele reprezentand impozite, contributii, taxe, alte venituri ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat sau a sumelor colectate de institutiile publice se vor incasa la ghiseele bancii fara comisioane in sarcina platitorului.

Pana la 31 decembrie 2018, operatiunile de plata a taxelor si impozitelor pentru persoanele fizice se pot efectua fara comisioane prin toate... citeste mai mult