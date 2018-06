"La Steaua în această periodă a fost un simplu loc de muncă. Regret însă că se spun unele lucruri urâte despre mine. Nu am minţit fotbalul niciodată. Am avut şi meciuri mai slabe, dar, ori de câte ori am intrat pe teren, am făcut tot posibilul să...

Mediafax, 31 August 2010