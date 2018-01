Persoanele care dovedesc incalcarea legii de catre companii vor fi recompensate financiar Persoanele fizice care denunta companiile care incalca legea vor primi recompense in bani din partea Consiliului Concurentei.

In incercarea de a identifica acele companii care incalca legea concurentei, Consiliul Concurentei a anuntat recompense pentru persoanele fizice care prezinta dovezi in acest sens.

La inceputul anului viitor urmeaza sa fie lansat un proiect de act normativ pe aceasta tema, dupa modelul aplicat in Ungaria, pentru... citeste mai mult