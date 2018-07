Persoana disparuta, cautata de agentii de politie

Luni, politistii din cadrul Politiei Orasului Insuratei au fost sesizati de catre un barbat, in varsta de 33 de ani, din comuna Victoria, cu privire la disparitia, de la data de 21.06.2018, a fratelui sau, Lupu Gheorghe, in varsta de 34 de ani, care a plecat in mod voluntar de la domiciliu, la munca, si nu a mai revenit.

Semnalmente: inaltime 165 de cm, constitutie astenica, ochii caprui, parul negru, are cicatrice pe buza superioara, poarta mustata.

Imbracaminte si incaltaminte: tricou de culoare negru, pantalon scurt, incaltat cu papuci din material plastic,... citeste mai mult

