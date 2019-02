Persoana decedata, gasita in lacul Varsolt

Cadavrul unui copil a fost gasit azi, 3 februarie, in jurul orei 14, in lacul Varsolt, in zona cantoanelor, aproape de mal. “Azi, la ora 13.13, politistii au fost sesizati de un barbat despre faptul ca in barajul Varsolt e posibil sa fie o persoana...

Salajeanul, acum 26 min.