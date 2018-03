Un echipaj de Terapie Intensiva Mobila din cadrul SMURD a pornit de urgenta spre fabrica Teraplast din Saratel unde o persoana are nevoie de ingrijiri medicale.O persoana a cazut dintr-un TIR aflat in curtea fabricii Teraplast. Medicii se indreapta in...

Bistriteanul, 24 August 2011