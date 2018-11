Nu ti-ai mai schimbat perna de ceva timp si nu stii daca este sau nu cazul sa o inlocuiesti?

Iata un test simplu, care iti arata daca perna ta mai poate fi folosita:

Indoaie perna la jumatate si da-i drumul apoi. Observa in cat timp isi revine.

Daca perna revine la forma sa initiala in doar cateva secunde, atunci o poti folosi in continuare intrucat este in stare buna. In schimb, daca perna revine cu greu la forma initiala, ia in calcul inlocuirea ei.

