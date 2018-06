Permise false depistate la controlul de frontiera

Politisti de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi efectueaza cercetari cu privire la trei barbati care conduceau mijloace de transport, desi nu detineau permise valabile, doi dintre ei prezentand la control documente false.

In data de 04 iunie , in jurul orei 02.40, in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca – I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru a intra in tara, cetateanul moldovean Gheorghe S., in varsta de 44 de ani, la volanul unui microbuz inmatriculat in R. Moldova.

La

