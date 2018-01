„Permis pentru viitor”, o sansã pentru tinerii din medii defavorizate

Prin programul ßPermis pentru viitor’ se oferã acoperirea costurilor obtinerii permisului de conducere de toate categoriile (scoala de soferi si cheltuieli adiacente) pentru tineri din mediile defavorizate, pentru care existenta permisului este un avantaj sau o conditie in ocuparea unui loc de muncã. Se pot inscrie tineri din mediile defavorizate, cu varsta intre 18-25 ani, care: sunt la inceputul carierei profesionale si/sau doresc sã ocupe un loc de muncã, si la angajare este o conditie sau un avantaj existenta permisului de conducere; au un loc de muncã / se aflã in activitate, si permisul de conducere ar fi un instrument benefic in indeplinirea atributiilor de serviciu; au... citeste mai mult