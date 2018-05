În ziua de 24 mai, in jurul orei 16.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control pentru trecerea frontierei Mihail T., cu cetãtenie romanã si R. Moldova, in varstã de 29 de ani, conducand un microbuz marca Mercedes Sprinter, inmatriculat in Cehia, care se deplasa pe ruta R. Moldova – Germania. În baza unei analize de risc, au fost efectuate controale amãnuntite asupra persoanelor si bagajelor, in urma cãrora echipa comunã de control a descoperit ascuns intr-un portmoneu aflat in torpedoul microbuzului un permis de... citeste mai mult