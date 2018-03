Dennis Man traversează o perioadă excelentă în carieră. Titular la FCSB în acest sezon și debutant în urmă cu câteva ore la prima reprezentativă a României în meciul amical cu Suedia, ”perla” lui Gigi Becali este aproape de transferul carierei. Presa din Italia scrie că AS Roma îl vrea pe jucătorul român de 19 ani.

Dennis Man a fost ”dat” de unele voci la AS Roma încă din debutul anului 2018. Un impresar al fotbalului nostru a spus în ianuarie că jucătorul celor de la FCSB a fost ofertat de nimeni alții decât italienii de la AS Roma. Și se zice că nu a fost o ofertă tipică fotbalului românesc, gen sute... citeste mai mult

acum 53 min. in Sport, Vizualizari: 33 , Sursa: A1 in