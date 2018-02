Pericolul barelor de sus din autobuz

Când omul s-a ridicat în două picioare, devenind împăratul a tot şi toate, s-au înghesuit o sumedenie de forţe să-i solicite coloana. Membrele inferioare au căpătat şi ele sarcini în plus şi prin mers, dar şi prin preluarea greutăţii corpului, a capului. Vom sublinia că şi membrele superioare, braţele trebuie să fie menajate.

Preocuparea pentru a nu biciui articulaţiile şi oasele braţelor e cazul să înceapă de la nişte reguli, multe chiar de logică elementară. Astfel, după ce am făcut cumpărături, e bine să împărţim pachetele în două sacoşe. Fiecare plasă s-o cărăm cu o mână. Astfel coloana nu va fi solicitată doar pe o parte,... citeste mai mult