Mai mulți șoferi au fost depistați în trafic conducând fie sub influența băuturilor alcoolice fie sub influența substanțelor interzise.

Potrivit IPJ Constanța la data de 28 martie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din orașul Negru Vodă, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe DN 39, fiind sub influența băuturilor alcoolice (concentrație de 0,68 mg/l alcool în aerul pur expirat).

Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.



La data... citeste mai mult