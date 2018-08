Mai mulți șoferi sub influența băuturilor alcoolice au fost depistați în trafic de polițiștii constănțeni. Printre aceștia și o șoferiță aflată sub influența substanțelor interzise care a fost implicată într-un accident rutier.

Potrivit IPJ Constanța, la data de 27 august a.c., în jurul orei 10:10, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din orașul Ovidiu, județul Constanța, care a condus un autoturism pe strada Mihai Viteazu, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În momentul efectuării... citeste mai mult