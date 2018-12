Doi conducători auto, aflați sub influența băuturilor alcoolice, au fost depistați în trafic de polițiștii constănțeni.

Potrivit IPJ Constanța, la data de 18 decembrie a.c., ora 19.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din municipiul Tulcea, care a condus un autoturism pe DN 2A, în orașul Ovidiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.



La data de 18 decembrie a.c., ora 14.50, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Ostrov au depistat un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din localitatea Ostrov, județul Constanța, care a condus un autoturism, pe DN 3, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

