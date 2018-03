Județul Satu Mare se va afla sub Cod portocaliu și Cod galben de inundații, precum și sub Cod galben de vreme rea.

Astfel, în perioada 17 martie, ora 14.00 – 18 martie, ora 8.00, județul Satu Mare se va afla sub Cod galben de precipitații însemnate cantitativ, sub formă de lapoviță și ninsoare, cu depunere de strat de zăpadă, coroborate cu intensificări ale vântului.



Astfel, începând din după-amiaza zilei de sâmbătă, 17 martie, aria ploilor va cuprinde vestul și nord-vestul țării, precum și zonele montane aferente și se vor cumula cantităţi de apă local de peste 20…25 l/mp şi izolat 40…50 l/mp. În a doua parte a nopții de sâmbătă spre duminică, în nord-vestul țării...