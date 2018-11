Un copil de trei ani s-a intoxicat cu fum dupa ce casa in care locuia a luat foc Un copil in varsta de trei ani a ajuns luni la Spitalul de Urgenta din Galati, dupa ce s-a intoxicat cu fum in urma unui incendiu care a izbucnit in locuinta sa. Captura...

9am, 28 Noiembrie 2017