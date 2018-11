Cand temperatura scade sub zero grade apare fenomenul de vasoconstrictie, in termeni medicali.

Diametrul vaselor se micsoreaza, iar fluxul de sange se reduce. Astfel, tensiunea arteriala creste. La temperaturile caniculare, se intampla opusul: apare fenomenul de vasodilatatie, iar tensiunea scade.

Cresterea tensiunii nu este cauzata doar de racirea vremii. La cauze se adauga si stilul de viata precum si alimentatia.

Conform unui studiu prezentat la Congresul anual al Societatii Americane de Cardiologie, trebuie sa evitam alternanta dintre lichidele reci si cele calde in sezoanele cu vreme extrema.

