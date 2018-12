„Mă bucur că ne-am găsit puterea şi am revenit în meci şi am câştigat. Spania a jucat un handbal destul de dur şi agresiv, în ciuda arbitrajului care nu a prea dat două minute eliminare. A fost unul din cele mai ostile arbitraje, dar nu a contat, pentru că noi am câştigat“

Meciul a fost condus de două arbitre din Austria, Ana Vranes şi Marlis Wenninger.

România – Spania 27-25 (10-12)

Dedu, Dumanska – portari; Udriştioiu, Geiger 2, Buceschi 4, Neagu 7, Perianu 1, Laslo 1, Ardean-Elisei 2, Pintea 6, Florică 3, Raţiu, Polocoşer, Băcăoanu, Chiper 1, Dragut. Antrenor:... citeste mai mult

