Liverpool a făcut spectacol pe teren propriu împotriva celor de la Steaua Roşie Belgrad. Cormoranii s-au impus cu scorul de 4-0, prin golurile marcate de Firmino, Mane, respectiv Salah cu o dublă.

Cu aceste două goluri, egipteanul a ajuns la o cifră impresionantă în tricoul lui Liverpool. Reuşita sa din penalty-ul obţinut de Mane a fost cea cu numărul 50 pentru gruparea de pe Anfield, acesta fiind doar la al doilea sezon de când formaţia antrenată de Jurgen Klopp l-a transferat de la AS Roma.

50 - Mohamed Salah has scored his 50th goal for Liverpool, reaching this... citeste mai mult